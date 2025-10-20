Viime kaudella SM-liigaan paluun tehnyt Tomi Sallinen löysi itsensä välillä jopa Kiekko-Espoon vilttiketjusta, mutta tänä syksynä peli on taas kulkenut.
Kaksi MM-hopeaa urallaan saavuttanut Sallinen ehti viettää ulkomailla peräti kymmenen vuotta ennen kotiinpaluutaan.
Viime kausi oli kuitenkin äärimmäisen nihkeä. 46 runkosarjaottelussa hän sai aikaiseksi vain 2+7=9 pistettä. Tuon pistemäärän hän on jo tänä syksynä ylittänyt tehtyään 15 ottelussa tehot 8+5=13.
– Totta kai se tuntuu hyvältä, kun tulee onnistumisia. Peli on huomattavasti mukavampaa silloin, kun on saanut onnistumisia ja muutaman pisteenkin tehtyä siinä sivussa, Sallinen myöntää MTV Urheilun haastattelussa.
Lue myös: Leijonien multimestari kämmäsi karusti – se kostautui SM-liigassa
Ajat olivat vaikeita myös viimeisellä visiitillä Ruotsiin Luulajan ja Malmön paidassa. Siitä hyppy Suomeen oli Salliselle itsellekin yllättävän vaikea.
– En tiedä, pitikö totutella, mutta onhan tämä todellisuuden nimissä aika erilaista kiekkoa, mitä esimerkiksi Ruotsissa pelataan. Tuntui, että on paljon enemmän aikaa ja kamppailut eivät ole niin kovia, Sallinen vertaa.
– Jos rehellisiä ollaan, niin kyllä minä olin alkuun jopa pikkaisen sokissa siitä, kuinka iso ero on SHL:llä ja Liigalla.
Mitä Sallinen tällä tarkoittaa? Tästä MTV Urheilun asiantuntijat Ari Vallin ja Pekka Saravo puhuvat lisää jutun videolla.