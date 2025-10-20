Viime kaudella SM-liigaan paluun tehnyt Tomi Sallinen löysi itsensä välillä jopa Kiekko-Espoon vilttiketjusta, mutta tänä syksynä peli on taas kulkenut.

Kaksi MM-hopeaa urallaan saavuttanut Sallinen ehti viettää ulkomailla peräti kymmenen vuotta ennen kotiinpaluutaan.

Viime kausi oli kuitenkin äärimmäisen nihkeä. 46 runkosarjaottelussa hän sai aikaiseksi vain 2+7=9 pistettä. Tuon pistemäärän hän on jo tänä syksynä ylittänyt tehtyään 15 ottelussa tehot 8+5=13.

– Totta kai se tuntuu hyvältä, kun tulee onnistumisia. Peli on huomattavasti mukavampaa silloin, kun on saanut onnistumisia ja muutaman pisteenkin tehtyä siinä sivussa, Sallinen myöntää MTV Urheilun haastattelussa.

Ajat olivat vaikeita myös viimeisellä visiitillä Ruotsiin Luulajan ja Malmön paidassa. Siitä hyppy Suomeen oli Salliselle itsellekin yllättävän vaikea.

– En tiedä, pitikö totutella, mutta onhan tämä todellisuuden nimissä aika erilaista kiekkoa, mitä esimerkiksi Ruotsissa pelataan. Tuntui, että on paljon enemmän aikaa ja kamppailut eivät ole niin kovia, Sallinen vertaa.

– Jos rehellisiä ollaan, niin kyllä minä olin alkuun jopa pikkaisen sokissa siitä, kuinka iso ero on SHL:llä ja Liigalla.

Mitä Sallinen tällä tarkoittaa? Tästä MTV Urheilun asiantuntijat Ari Vallin ja Pekka Saravo puhuvat lisää jutun videolla.