Päävalmentaja Jonne Virtanen puhui Jukurien edistymisestä värikkäin sanavalinnoin.
Jukureita povattiin kauden alla SM-liigassa hännille, mutta Jonne Virtasen valmentama mikkeliläisjoukkue on kiekkoillut huomattavasti odotuksia loisteliaammin ja on sarjassa seitsemäntenä.
Perjantaina Jukurit hävisi Lahdessa Pelicansille 0–1. Virtasen nippu kuittasi kuitenkin tilit lyömällä 13:ntena SM-liigassa majailevat lahtelaiset seuraavana päivänä Mikkelissä 3–2.
Virtanen koki, että Jukureilla meni perjantaina töhöttämiseksi, mutta lauantaina oli "sopiva tila pelata".
– Tehtiin töitä, mutta uskallettiin pelata rennosti täysillä. Siihen olin erittäin tyytyväinen, valmentaja kommentoi.
Uskallus
Jukureille osuivat Alberts Smits, Bence Horvath ja Oskari Remes, Pelicansille Johannes Johannesen sekä Hampus Falk.
Virtanen suuntasi huomiota etenkin kolmannen erän pelaamiseen. Jukurit lähti varsinaisen peliajan päätösperiodiin lauantaina 2–1-johdossa ja hoiteli matsin lopulta mainitusti 3–2.
– Johtoasemassa pelatessa ollaan oltu vähän kakka housussa. Nyt uskallettiin pelata.
Toki takaa-ajaja tapaa saada lopussa luotua painetta.
– Viimeinen mitä siinä nyt oli neljä minuuttia. Neljä on jo parempi olla kakka housussa kuin kaksikymmentä minuuttia. Eteenpäin ollaan menty, Virtanen veisteli.
"Tarvitsee pelata ne eiliset pelit, että saadaan tämmöiset pelit"
Virtanen ruoti, ettei rakenteen pelaaminen saa poistaa Jukureilla sitä, että pelaaja pelaa peliä.
– Se rakennehan on turva siitä sitten kun on vaikeaa.
– Tänään jos katsotaan vaikka puolustajien peliä hyökkäysalueella, tuli give and go'ta (jättöpeliä), ja pelattiin, mitä peli antoi välillä.
Pelille heittäytyminen ja sen pelaaminen, mitä peli antoi, oli Virtasen mukaan huomattavasti perjantaita parempaa.
Nuori joukkue on yhtä kaikki valmentajansa sanoin opin tiellä, ja kaikki kokemukset kehittävät.
– Tarvitsee pelata ne eiliset pelit, että saadaan tämmöiset pelit, Virtanen filosofoi.
Jonne Virtanen nosti esiin lisäksi Jukurien onnistujia.