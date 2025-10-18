Oulun Kärppien kapteeni Atte Ohtamaa töpeksi syötössään, ja HPK kuritti vastaiskumaalilla.
Jääkiekon SM-liigan lauantain avausottelussa heilui reppu ensimmäisen kerran reilun kahdeksan minuutin pelaamisen jälkeen.
Kärpät-kapteeni Atte Ohtamaa haki syöttöä keskialueella, mutta kiekko poltteli pahemman kerran lavassa. HPK:n Teemu Rautiainen riisti olympiavoittajalta ja kaksinkertaiselta maailmanmestarilta pelivälineen kuin ilmaiseksi, ja hämeenlinnalaisvieraat pääsivät vaaralliseen vastaiskuun. Rautiainen passasi limpun kotvan päästä maalin edustalle karanneelle Harri Kainulaiselle, joka iski HPK:n 1–0-johtoon.
Näet osuman ylälaidan videolta.
Kärpät tasoitti, kun ottelu oli vanhentunut rapiat 15 minuuttia. 1–1-osuman iski väkevästi maalille noussut Tuukka Tieksola.
Kärpät ja HPK kohtasivat Oulussa myös eilen. Kärpät juhli tuolloin lukemin 5–2.