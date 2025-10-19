Jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt HPK:n Cameron Wrightille peräti neljän ottelun pelikiellon perjantain huitaisustaan vastustajan kasvoihin.

Wright löi kyynärpäällä kasvoihin Kärppien Marcus Björkiä. Tilanteesta tuomittiin 5+20-minuutin rangaistus kyynärpäätaklauksesta. Kurinpitodelegaatio piti tekoa neljän ottelun pelikiellon arvoisena. Wright kärsi pelikieltonsa ensimmäisen ottelun jo lauantaina, jolloin hän oli väliaikaisessa pelikiellossa. Hän on pelikelpoinen seuraavan kerran 29. lokakuuta, jolloin HPK kohtaa TPS:n.

– Kurinpitodelegaatio katsoo, että Wright on voimakkaalla vastustajan päähän osuvalla kyynärpääiskulla tarkoituksellisesti vaarantanut vastustajaa, ja tilanteesta tulee määrätä pelikielto, päätöksessä todetaan.

– Tässä tilanteessa Wright suorittaa yllättävän ja halpamaisen kyynärpää edellä suoritetun iskun vastustajan päähän, selonteko jatkuu.

Ensimmäistä kauttaan SM-liigassa pelaavalle Wrightille ulosajo oli jo kauden toinen. Hänelle on kertynyt yhdeksässä ottelussa jo 85 rangaistusminuuttia.

Lisäksi Lukon Aarne Intonen ja Ilveksen John Nyberg saivat yhden ottelun pelikiellot perjantain kierroksen tapahtumista.

Intonen löi poikittaisella mailalla KooKoon Kim Nousiaista ja sai aluksi kahden minuutin rangaistuksen. Nyberg löi poikittaisella mailalla TPS:n Lukas Wernblomia ja sai aluksi 5+20-minuutin rangaistuksen. Intonen ja Nyberg kärsivät pelikieltonsa jo lauantaina, jolloin he olivat väliaikaisessa pelikiellossa.

0:32 Ilveksen John Nyberg kärsi lauantaina pelikieltonsa tästä lyönnistä TPS:n Lukas Wernblomia kohti.