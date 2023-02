Kaikki suomalaisnaiset iskivät jatkoon: tällaiset erät tulevat – MTV seuraa MM-hiihtoja

Kello 13.31: Naisten sprinttikarsinta on saatu pakettiin:

1. Jonna Sundling (SWE) 3.22,89 2. Emma Ribom (SWE) +1,12 3. Kristine Stavås Skistad (NOR) +2,36 10. Jasmi Joensuu (FIN) +7,19 18. Johanna Matintalo (FIN) +10,70 20. Jasmin Kähärä (FIN) +11,18 25. Anne Kyllönen (FIN) +14,57 30. Weronika Kaleta (POL) +15,91

Kello 13.10: Kaikki suomalaiset ovat nyt maalissa. Paras sinivalkokarsija oli Joensuu, joka on tuloksissa nyt 10:ntenä. Matintalo on 18:ntena, Kähärä 20:ntenä ja Kyllönen 24:ntenä.

Kello 13.08: Jasmi Joensuu on ensimmäisessä väliaikapaikassa, 0,9 kilometrissä 14:ntenä, Anne Kyllönen 20:ntenä.

Kello 13.02: Suomalaisnaisia alkaa painaa ladulla kello 13.06 alkaen, kaikki puolentoista minuutin sisään. Anne Kyllösellä lähtönumero on 24, Jasmi Joensuulla 25, Jasmin Kähärällä 28 ja Johanna Matintalolla 30.

Kello 13.00: Sprintin karsinta on käynnissä. Ensimmäisenä ladulla sivakoi Tshekin Tereza Beranova.

Kello 12.56: Miesten sprintin ykkössuosikki tuskin yllättää ketään: Norjan hirmu Johannes Hösftlot Kläbo on hallinnut kisamuotoa kovalla otteella viime vuosina. Naisissa peli voittotaistelua ajatellen on enemmän auki, mutta tyrkyllä kultaan on etenkin ruotsalaisia.