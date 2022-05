Miten tämä on vielä mahdollista? Kari Jalosen kommentit korostavat tshekkipelaajien hölmöilyn noloutta

C Moren studiokin pureutui kovasanaisesti Tshekin NHL-tähden David Pastrnakin hölmöilyyn. Pastrnak hiiltyi ja kosti toisessa erässä Kanadan Pierre-Luc Dubois'n taklauksen huitaisemalla tätä kyynärpäällä päähän. Pastrnak sai kahden minuutin estämisrangaistuksen, jonka aikana Adam Lowry vei Kanadan 2–1-johtoon.

– Me olemme puhuneet oikeastaan koko turnauksen ajan jäähyttömyydestä. Meillä on ollut sen kanssa tekemistä. Se ei ole ainoastaan tämä peli. Meillä on ollut alusta lähtien sen kanssa ongelmia. Olemme yrittäneet poistaa ne, koska minä en usko siihen, että täällä pärjää niin, Kari Jalonen sanoi.