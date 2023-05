Tre Kronor -valmentaja huomasi kohauttaneensa Suomessa – kuittasi toimittajalle: "Jos haluat ison juttusi"

Kuittaus hyvässä hengessä

– Voin kertoa toisen puolen, että Suomi on erinomainen jääkiekkojoukkue. Heillä on paljon kokemusta jäällä ja penkillä. He ovat puolustavat maailmanmestarit ja puolustavat olympiavoittajat. Meillä on valtoimenaan kunnioitusta suomalaista jääkiekkoa kohtaan, Hallam kommentoi.