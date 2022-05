Huomasitko? Leijonat-kapteeni astui sivuun tärkeästä vastuusta – "Ei mennyt hyvin"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Välillä on sellaisia päiviä, että ei vain pompi. Jere otti hyvin, ei siinä ollut mitään.

Tuossa taistossa vastaan on asettumassa tällä haavaa Kanada, joka johtaa Tshekkiä MM-välierässä maalein 5–1, kun menossa on kolmas erä.

"Tänäänkin se onnistui"

– Tiesimme, että he eivät varmaan tulemaan tekemään sellaisia virheitä, että ottaisivat niin paljon jäähyjä, Filppula luotaili.

– Totta kai siellä on hyvä vauhti ja löytyy paljon taitoa. Tiesimme, että kova peli tulee taas – tässä vaiheessa tuntuu, että kaikki pelit ovat kovia ja yhden maalin pelejä. Onneksi olemme hyvin pystyneet kääntämään näitä voitoiksi. Tänäänkin se onnistui, niin pitää olla siitä tyytyväinen.

Suomalaista jääkiekkohistoriaa?

Jos Leijonat onnistuisi voittamaan huomennakin, jälleen yhden todennäköisesti tiukan pelin, Filppula tekisi suomalaista jääkiekkohistoriaa. Hänestä tulisi ensimmäinen sinivalkopelaaja, joka on voittanut Stanley Cupin, olympiakullan ja maailmanmestaruuden. Filppula kääntää huomion kuitenkin tiukasti tähän yksittäiseen turnaukseen ja joukkueeseen.

– Enemmän kutkuttaa se, että pääsemme pelaamaan ja on mahdollisuus voittaa tämän joukkueen kanssa. Se on tärkein juttu, mistä saa suurimman ilon, jos niin käy huomenna. Totta kai se (historian tekeminen) on sitten hieno bonus siihen päälle.