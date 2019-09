Miten selvitä kauppareissusta ilman muovia, kun monet tuotteetkin on pakattu? Näin teet ostoksesi mahdollisimman ekologisesti

Leipä

Hedelmät ja vihannekset

Juustot

Maito ja mehu

– Kaikissa markkinoilla olevissa kasvimaitotölkeissä on muovinen kierrekorkki. Valitse ekologisin vaihtoehto tuotantomaan ja -tavan perusteella. Kotimainen luomukasvimaito on tässä tapauksessa ekologisin valinta

Kasviproteiini, liha ja kala

– Esimerkiksi nyhtökauraa, härkistä ja tofua on haastavaa löytää ilman muovipakkausta. Valitse pakkaus, jossa on vähiten ylimääräistä. Esimerkiksi muovipakkaus ilman kartonkikäärettä on ekologisempi, kuin useaan eri materiaaliin kiedottu tuote. Kiinnitä huomiota siihen, mistä tuote on tullut kaupan hyllylle, ja miten se on valmistettu. Onko se kotimaista, entä luomua?