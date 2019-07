Nollahukkaliike taistelee ylikulutusta vastaan – karun totuuden huomaaminen voi olla hätkähdyttävintä: "Vaikein askel on alkaa havainnoimaan omaa kuluttamistaan"

Ylikulutuspäivän myötä maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on nyt kulutettu, ja loppuvuoden elämme velaksi. Vaikka luonnonvarojen tulisi riittää koko vuodeksi, kulutamme ne seitsemässä kuukaudessa.

Suomessa tilanne on sitäkin hälyttävämpi, sillä suomalaiset käyttivät oman laskennallisen osuutensa maailman luonnonvaroista jo 5. huhtikuuta. Suomalaisten nykyinen kulutuskäyttäytyminen vaatisi lähes neljä maapalloa.

– Sillä on suoria vaikutuksia niin meidän ihmisten hyvinvointiin kuten vesiturvaan tai ruokaturvaan. Jo nyt se vaikuttaa globaaliin bruttokansantuotteeseen kymmenellä prosentilla vuosittain, kertoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Viimeisen 50 vuoden aikana ihmisten ekologinen jalanjälki on kasvanut 190 prosenttia. Rohwederin mukaan aiheuttajana on ensisijaisesti kuluttavan keskiluokan raju kasvu, mikä on tarkoittanut myös länsimaalaisten omaksumien kulutustottumusten leviämistä.