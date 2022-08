Miten ennätyskallis sähkö näkyy julkisissa tiloissa? Näin varautuvat HUS, seurakuntayhtymä ja Helsingin kaupunki – osasta tiloja joudutaan luopumaan

Otimme soittokierroksen muutamaan tahoon, joilla on useita rakennuksia hallinnoitavana. Kysyimme, miten toimijat ovat varautuneet sähkön hinnannousuun, vai ovatko ollenkaan.

Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo kertoo, että HUS on varautunut ensi vuoden talousarviossa sähkön hinnannousuun.

– HUS on ensi vuoden talousarviossa varautunut siihen, että sähkökustannukset nousevat 15–20 prosenttia.

Mukana arviossa on Siltasairaala, joka uutena rakennuksena nostaa HUSin sähkönkulutusta. Siltasairaalan toiminta alkaa vuonna 2023.

Vainiotalon mukaan HUSin sähkönhankinta on tehty siten, että se ostaa pörssisähköä, johon on tehty hintasuojauksia.

– Hinta on määritelty ennalta tietyille määrille, joita määräajoin tarkastetaan ja joihin tehdään lisää suojauksia. Meillä on noin 90–95 prosenttia suojattu tämän vuoden sähköhankinnoista.

HUSilla on omaa kiinteistökantaa noin 700 000 neliötä ja vuokralla 300 000 neliötä. Sähkönkulutus on vuodessa on noin 135 000 megawattituntia.