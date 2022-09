Koululaisten viihtyvyys huolestuttaa

Lappeenrannassa on jo suunniteltu toimenpiteitä, joilla energiankulutusta vähennetään entisestään. Ehdotus säästötoimista on määrä käsitellä kaupungin johtoryhmässä maanantaina.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen kertoo, että energiatehokkuuden eteen on toimittu kaupungissa jo vuosia. Kaupungissa on ollut käytössä muun muassa automaatiojärjestelmä, jolla voidaan ohjata rakennusten ilmanvaihtoa ja lämmitystä.

Räsäsen mukaan kaupungissa on toteutettu kysely palveluyksiköissä siitä, miten niissä suhtaudutaan muun muassa lämpötilan alentamiseen ja ilmanvaihdon vähentämiseen. Niissä on noussut esiin huolia myös siitä, miten muutokset vaikuttavat työntekijöiden ja esimerkiksi koululaisten viihtyvyyteen.

Helsingin kaupungilla on jo aiemmin asetetut päästövähennystavoitteet. Niistä on tarkoitus miettiä niitä toimia, joita kannattaa toteuttaa nyt aikaisemmin, Kühn lisää.

Sähkön hinnan noususta satojen miljoonien lisämeno

Peltola huomauttaa, ettei energian säästäminen ole kuitenkaan uusi asia. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen on liittynyt 112 kuntaa ja 12 kuntayhtymää, jotka kattavat asukasluvultaan 75 prosenttia suomalaisista. Sopimuksen tavoitteena on parantaa siihen sitoutuneiden toimijoiden energiankäyttöä tehokkaammaksi.

– Moni kunta mainitsi, että vaikka maailman tilanne on tällainen, niin energia- ja ilmastotyö on taustalla myös, Peltola lisää.

Maanteillä voi olla pimeitä öitä talvella

Maanteiden valaistuksen vähentämiselläkin voidaan säästää merkittävästi sähköä. Suomessa on 78 000 kilometriä maanteitä, joista 12 000 kilometriä on valaistu, kertoo väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta.

Anttila kertoo, että katuvalojen sammuttaminen ei ole asiana uusi, vaan esimerkiksi öisin lamppuja on sammutettu tieosuuksilla, joilla liikenne on vähäistä.

– Toinen keino on, että joka toinen lamppu on sammutettu. On ollut myös kokeiluja, että anturien avulla seuratun liikennemäärän mukaan on säädetty valaistuksia, Anttila kertoo.