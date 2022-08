Perussuomalaiset vaatii hallitusta hätäkokoukseen – "Sähkön hinta räjähtää käsiin"

Sähkön kuluttajahinnan on arvioitu nousevan jopa 4–5-kertaiseksi aiempaan nähden. Suomi lopetti kaasun ja sähkön oston Venäjältä toukokuussa.

– Ihmisten hätähuudot kovenevat päivä päivältä moninkertaisten sähkölaskujen alkaessa ropista postiluukkuihin. Kymppien kuukausilaskut moninkertaistuvat satasiksi, satasten laskut tonnien laskuiksi. Tilanne on kriisiytymässä. Tulonsiirrot tai veroalet eivät enää riitä. On puututtava hintoihin, vaatii Purra.

Purran mukaan tilanne ei vaikuta ainoastaan pienituloisiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On järjetöntä ajaa kuluttajat ahdinkoon ja velkaloukkuun, ja sitten yrittää pelastella jälkikäteen erilaisilla tuilla. Tämä on myös energiateollisuuden ongelma.

Ratkaisuna sähköveron alentaminen tai säästötalkoot?

Tulevassa budjettiriihessä on tarkoitus löytää ratkaisuja sähkön hinnannousuun. Muun muassa pääministeripuolue on kertonut kannattavansa tehoreservin piirissä olevien voimalaitosten käyttöönottoa. Ratkaisuksi on myös ehdotettu windfall-veron käyttöönottoa, jolla puututaan sähköntuottajien voittoihin. Myös sähkön arvonlisäveron ja sähköveron alentamista, esimerkiksi porrastamista, on tarjottu ratkaisuksi.

Perussuomalaiset muuttaisivat sähkökauppamallia.

– Energiateollisuuden on ymmärrettävä, että sähkön vähittäishinnoittelua on muutettava. Vesi-, ydin- ja tuulivoima sekä uusiutuvat polttoaineet kattavat pääosan sähköntuotannosta. Pörssisähkön hinnoittelu ei ole luonnonlaki, joten sitä on muutettava ennen kuin kansalaiset nujertuvat sähkölaskujensa alle, toteaa perussuomalaisten Lulu Ranne.

Olkiluoto 3:n käyttöönotto pelastus?

Julkisessa keskustelussa on toistuvasti noussut esiin myös sähkön säästötalkoot, sillä ratkaisujen löytäminen lyhyellä aikavälillä on vaikeaa. Myös tukien nostamista pienituloisille on ehdotettu ratkaisuksi.

Olkiluoto 3:n käyttöönotto on viivästynyt. Jos talvesta on tulossa kylmä, Suomessa voidaan pahimmillaan kokea sähkökatkoja.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko on asettanut työryhmän selvittämään keinoja sähkön korkean hinnan ennaltaehkäisemiseksi. Ministeriö etsii ratkaisuja 15. syyskuuta asti.