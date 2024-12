Nyt jo aikuistuneet lapset ovat myöntäneet, että heidän aiemmat kertomuksensa heihin kohdistuneista seksuaalirikoksista eivät pidäkään paikkansa.

Anneli Auerin neljä lasta kommentoivat MTV Uutisille korkeimman oikeuden tänään antamaa päätöstä, jossa puretaan Turun hovioikeuden vuonna 2013 langettama vankeustuomio.

Hovioikeus määräsi pitkät vankeusrangaistukset Auerille ja hänen silloiselle miesystävälleen Jens Kukalle seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Auerin jo aikuistuneet lapset vastaavat avustajansa Hanna Söderlundin kautta, että he ovat tyytyväisiä tuomion purkamiseen. He ovat helpottuneita siitä, että tuomio on purettu.

– He toivoisivat, etteivät joutuisi enää käymään läpi uutta oikeudenkäyntiä, ja asia olisi nyt loppuun käsitelty. Asian tässä vaiheessa päämieheni eivät halua kommentoida asiaa enempää, kirjoittaa Söderlund sähköpostivastauksessaan MTV:lle.

Nyt korkein oikeus palauttaa asian Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen uudessa oikeudenkäynnissä käsiteltäväksi. Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto kertoi MTV Uutisille, että hän pyrkii tekemään mahdollisimman pian ratkaisun siitä, jatketaanko Anneli Auerin ja Jens Kukan saamien seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittelyä käräjäoikeudessa.

Syynä hovioikeuden tuomion purkuun oli korkeimman oikeuden mukaan se, että Auerin kolme lasta toivat aikuisina uusia seikkoja esiin. Lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että alaikäisinä annettu kertomukset seksuaali- ja väkivaltarikoksista eivät pitäneetkään paikkaansa.

Lasten mukaan he kokivat painostusta sijaisvanhempiensa taholta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tehtäväksi jää nyt vertailla lasten aiempia kertomuksia nykyisiin, jos syyttäjät vievät asian eteenpäin. Asian yksityiskohdat pysyvät edelleen salaisina.

