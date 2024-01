Liigaviikko: Olli Jokisessa poikkeuksellisia piirteitä: "Jotain todella suurta" – JYPissä avainasia pahasti vinksallaan

Tässä kaikessa on hämmästyttänyt varsinkin JYPin urheilutoimenjohtajan Mikko Viitasen ja hallituksen puheenjohtajan Jukka Seppäsen vastuut ja heidän työnjakonsa. Sihvonenkin on arvostellut Seppästä siitä, että hän on puuttunut asioihin, jotka eivät kuulu hänelle.

Jos JYP on syöksynyt valmentajavaihdoksen jälkeen, Kärpät on puolestaan parantanut Lauri Marjamäen korvanneen Ville Mäntymaan alaisuudessa. Sihvonen uskoo, että joukkueen ilmapiiri on parantanut, mikä on tuonut rentoutta oululaisryhmän otteisiin.