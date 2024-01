SM-liigan kulttikapteenilla räiskyy – Sihvonen: "Arvotonta näytelmää"

– Arvotonta näytelmää, jonka päätähti hän on, täräyttää Petteri Sihvonen.

– Hän on rakastettu hahmo, yrittää kaikkensa ja ylikin. Hyvinkin pieni vastoinkäyminen saa hänet nyt tolaltaan, Sihvonen jatkaa.

Ässien alkusyksyn raikas tuloskunto on vaihtunut maalinteon vaikeuksiin ja pistetahti on laihtunut melkoisesti. 10 ottelun kuntopuntarissa vain JYP ja SaiPa ovat suorittaneet heikommin.

– Ässät on viime aikoina alkanut häviämään pelejä. Tämä on yhtälö, missä Joensuun, joka ei ole yksinkertaisten miesten yksinkertaisen pelin pelaaja, vaan poikkeuksellinen, älykäs ihminen, on alkanut oireilla itsensä ja joukkueensa kannalta tyhmällä tavalla, Sihvonen tokaisee.