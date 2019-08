Mitä Viron bitcoinkartanon taakse kätkeytyy? Suomalaismies hankki valtavan rakennuksen ja paistatteli julkisuudessa – sitten "maailman kallein bitcoin-ostos" paloi poroksi ja yrittäjä katosi

Harvoin on Virossa toimiva suomalaisyrittäjä saanut yhtä paljon julkisuutta eri medioissa Suomessa ja myös ympäri maailman kuin bitcoinkauppias Risto Pietilä.

Huomion kohteena Pietilä oli ollut aiemminkin, mutta vuonna 2014 mielenkiinto häntä kohtaan rävähti aivan uusiin ulottuvuuksiin, kun hän kertoi ostaneensa Mallan kartanon, Koillis-Virossa, bitcoineilla.

Kaupan euromääräiseksi arvoksi kerrottiin vähän alta miljoona, ja se oli tiettävästi kaikkein aikojen suurin bitcoineilla tehty ostos missään päin maailmaa.

Haaveissa "bitcoinkartano"

Pietilää käytiin kuvaamassa Mallassa televisioon ja häntä haastateltiin lehtiin. Helsingin Sanomien tekemä haastattelu on yhä nähtävissä Neloskanavan Ruutu-palvelussa. Pietilä kertoi tekevänsä kartanostaan ”bitcoinkartanon”, jossa alan yrittäjät ja muutkin voivat rentoutua ja verkostoitua äärettömän ylitsevuotavan luksuksen keskellä.

Kartanoon piti tulla hotellihuoneita sekä sviittejä erittäin vaativaan makuun. Kuvia huoneista voi katsella vieläkin kartanon nettisivuilta.

Elettiin bitcoinhuumassa, joka ulottui Suomeenkin. Moni uskoi, että kryptovaluutaksi nimettyjä bitcoineja ”louhimalla” voi tulla miljonääriksi käytännöllisesti katsoen itsestään. Olihan Pietiläkin tullut, tai näin hän ainakin kertoi − ja todisteena siitä hänellä oli nyt kokonainen hieno kartano.

Mallan kartano ei ollut mitään virtuaalista, vaan se oli todellinen, käsin kosketeltava. Se oli bitcoinkauppiaille mainos vailla vertaa.

Suomalaisten hallussa jo aiemmin

Viron kiinteistörekisteri paljastaa Pietilän ja kartanon pitkän yhteyden

Mallan kartano on alkujaan peräisin 1400-luvulta, mutta kokenut vuosisatojen kuluessa monenlaisia muodonmuutoksia. Sen nykyinen päärakennus, tai mitä siitä on jäljellä, on 1880-luvulta.

Jo ennen Pietilää Malla oli ollut suomalaisten hallussa, kun sitä oli pyörittänyt vuodesta 1999 lähtien suomalainen pariskunta. Näin kerrotaan infotaulussa kartanon pihamaalla.

Pariskunnalle oli ehkä käynyt samalla tavalla kuin monelle muullekin Virosta kartanon hankkineelle tai sellaisen saaneelle suomalaiselle. Oli huomattu, että kartano ja sen kunnostaminen nielee rahaa paljon enemmän kuin oli osattu pelätä.

Viron kiinteistörekisteri tosin osoittaa, että Mallan kartanon omistaja on ollut jo vuodesta 2002 lähtien yhtäjaksoisesti firma nimeltä Olivest OÜ, jonka hallituksen ainoa jäsen on virolainen liikemies Erki Selling. Sama rekisteri osoittaa senkin, että Olivestin niin kutsuttu piilotettu, todellinen hyödynsaaja on Risto Pietilä.



Pietilällä ja Sellingillä on ollut monenlaisia liiketoimia keskenään. Suomenkin medioissa on kerrottu siitä, miten he ovat käyneet Virossa hopeakauppaa yrityksellä Eesti Investeerimishõbe OÜ.

Miesten hopeakauppa näyttää sittemmin loppuneen. Eesti Investeerimishõbe ei ole esittänyt Viron verottajalle lakisääteisiä tilinpäätöstietoja sitten vuoden 2016, ja viime vuonna se poistettiin Viron alv-rekisteristä.

Tulipalo riehui kartanossa lähes 10 tuntia

Nyt, vuonna 2019, ei bitcoinmenestyksen maailmanlaajuiseksi symboliksi kaavaillusta Mallan kartanosta ole jäljellä enää juuri muuta kuin rapistunut ja pahoin palanut julkisivu. Kartano on täysin käyttökelvottomassa kunnossa.

Mallan kartano tuhoutui viime syksynä rajussa tulipalossa, joka syttyi illalla ennen kello seitsemää, mutta saatiin sammutettua vasta aamuyöllä vähän ennen viittä. Se ehtii palaa melkein 10 tuntia.

Palossa tuhoutui päärakennuksen katto ja rakennuksen ylin kerros, mutta osin myös alemmat kerrokset. Sammutustyöstä aiheutuneet vesivahingot olivat mittavat koko rakennuksessa.

Tulipalo syttyi katon alla, mutta syttymissyytä ei saatu koskaan selville. Viranomaiset eivät epäilleet tuhopolttoa.

Viru-Nigulan kunnalle, jonka alueella Mallan kartano sijaitsee, nolosti päättynyt bitcoinhuuma tuntuu olevan kiusallinen aihe. Kartanon ansiosta pieni virolaiskunta nousi hetkeksi maailmanmaineeseen, mutta putosi unohdukseen vieläkin nopeammin.

Jos Mallan kartanosta olisi todella tehty mahtava viiden tähden hotelli, olisi se voinut tuoda kunnalle rahaa moninkertaisesti sen verran, millä se nyt joutuu pärjäämään. Köyhästä kunnasta olisi voinut tulla kertaheitolla rikas kunta.

– Me emme tiedä kartanosta ja sen tulevaisuudesta yhtään mitään. Me emme omista sitä. Kysykää kartanon omistajalta, kommentoi Viru-Nigulan lehdistövastaava Liis Krigul napakasti.

Totta tosin näyttää olevan sekin, ettei Pietilä ollut saanut kartanonsa majoitustoimintaa kunnolla käyntiin ennen kohtalokasta tulipaloa.

Ainakaan vielä vuoteen 2018 mennessä Malla ei ollut lunastanut niitä lupauksia ja toiveita, joita Pietilä ja ehkä maailman bitcoinyhteisökin olivat siihen asettaneet. Tulipalon hetkellä kartano ei ollut luvatun kaltainen ylellinen luksushotelli, kaukana siitä.

Bitcoin-yrittäjä piiloutuu nyt medialta

Risto Pietilää on vaikea, ellei mahdoton saada kiinni. Hänen puhelimestaan vastaa nainen, joka sanoo saman numeron kuuluneen ennen Pietilälle. Hän ei tiedä Pietilästä yhtään mitään.

Kartanon taustayhtiön hallituksessa istuva Erki Selling puolestaan kertoo, että hänellä on Pietilän voimassa oleva yhteystieto, mutta hän ei halua antaa sitä.

– En ole mikään tiedonjakaja. Annan tietoja vain heille, joille haluan, hän perustelee.