Neljä Airiston Helmen luksuspaikkaa yhä myynnissä – erään saaren ostanut pariskunta: "Olen kaikkia ydinpommeja sieltä etsinyt"

Airiston Helmi nousi otsikoihin syksyllä 2018, kun KRP teki yhdessä lukuisten viranomaisten kanssa laajan kotietsinnän yrityksen tiloihin.

Operaatiossa löytyi suuri määrä asiakirjoja ja 3,5 miljoonaa euroa käteistä. Rahat kuitenkin palautettiin omistajalleen, koska viranomaiset eivät pystyneet osoittamaan rahoilla olevan rikollista alkuperää.

Airiston Helmi on nykyään selvitystilassa ja siihen liittyvää verorikoskokonaisuutta on määrä käsitellä ensi vuoden lopussa. Yksi syytteessä olevista on mainittu venäläismiljonääri Pavel Melnikov.

Airiston Helmen ja Melnikovin kiinteistöjen myynnistä vastaava kiinteistönvälittäjä kertoi MTV Uutisille, että myydyt kiinteistöt on myyty ihan tavallisille suomalaisille perheille ja henkilöille, eivätkä omistukset ole menneet ulkomaille.

Jäljellä on monia kalliimpia ja isoja kiinteistöjä, sillä kohtuullisemman hintaiset myytiin nopeasti.

Yksi myymättä jääneistä kiinteistöistä on Säkkiluodon saari. Saari on suuri ja saarella on niin paljon rakennuksia, että sitä on vaikea kuvitella hankittavaksi yksityiseen perhekäyttöön. Pitkällä saaristossa sijaitsevalle saarelle todennäköisin ostaja olisikin joku yritys liiketoimintasuunnitelmineen. Toisaalta isolle investoinnille voi olla vaikea saada katetta, sillä saarelle on vaikea saada ympärivuotista käyttöä.

Paraisten Nauvolla sijaitsevasta, lähes 10 hehtaarin saaresta pyydetään lähes 3 miljoonaa euroa. Seitsemän laiturin, helikopterikentän ja useiden rakennusten kiinteistössä on mahdollista majoittaa ainakin toistakymmentä henkeä.

Kaupan saaria ja paritalohuoneisto

Säkkiluodon saaresta on siltayhteys myös pienempään Nevamon saareen, joka yhtä lailla on yhä kaupan. Kallioisella saarella on muun muassa vapaa-ajanhuvila, suuri hallirakennus ja uima-allas. Saarea tarjotaan kaupan 1,45 miljoonalla eurolla.

Störmälön Hiekkarinteessä on taas kaupan kahdeksan kylpyhuoneellisen makuuhuoneen vapaa-ajan kiinteistö, jossa on myös saunaosasto. Tätä kohdetta myydään 719 000 eurolla.

Bläsnäsissä on taas myynnissä paritalohuoneisto, jonka asuintilat ovat kolmessa kerroksessa. Hulppean asunnon parveke aukeaa merelle ja kauppaan kuuluu osakkaiden oma venelaituri. Huoneistoa myydään runsaan 600 000 euron hintaan.

Iniön Furuskärissä myynnissä on taas vajaalla 430 000 eurolla saunamökillä, talousrakennuksella ja vierasmajalla varustettu saari. Diiliin kuuluu viereinen pieni saari, johon ei ole rakennusoikeutta.

Melnikov oli itse esimerkiksi ostanut Airiston helmeltä vuonna 2014 Säkkiluodon saaren ja Störmälön kiinteistön yhteensä 4,5 miljoonan euron hintaan. Toisaalta Furuskärin hän oli ostanut samana vuonna 285 000 euron hintaan.

Katso jutun alun videolta kuvia myynnissä olevista kiinteistöistä.

Airiston helmen symboli löysi omistajan

Vaikka kiinteistöjä on vielä monta kaupan, on niitä myös paljon myyty. Hinnat ovat yleisesti olleet joidenkin satojen tuhansien eurojen mittaluokkaa.

MTV Uutiset tavoitteli lukuisia kiinteistöjä hankkineita. Jotkut suhtautuivat yhteydenottoon kielteisesti, ja olivat huolissaan siitä, että heidän kiinteistönsä ja heidät sen uutena omistajana voitaisiin yhdistää hämäryyksiin vanhan omistajan takia.

Moni kuitenkin kertoi mielellään hankinnastaan. Useat kertoivat, ettei entisen omistajan ympärillä pyörinyt rikostutkinta vaikuttanut kiinteistökaupan harkintaan. Eräillä uutiset herättivät kuitenkin ajatuksia ja jopa huolia.

Eräs pariskunta oli ostanut Ybbersnäsissä sijainneen Airiston Helmen symbolina pidetyn, 1,2 miljoonan euron Ybbersnäsin huvilan.

Huvila tontteineen on tullut tutuksi myös uutiskuvista. Pariskunnan mies kertoo, että huvilan kytkös tutkinnan kohteena olevaan yhtiöön oli mielessä kauppoja tehdessä. Hän selvittikin viranomaisten kanssa, ettei ostossa ole riskejä tai mahdollisuutta jälkiseuraamuksiin, kuten jälkiperintään.

Vaikka omistaja on vaihtunut, uteliaita on miehen mukaan yhä. Meren puolelta on jokin utelias tarkastellut uutisista tuttua kiinteistöä. Maateitse uteliaat eivät ole kuitenkaan tulleet, sillä sinne uudet omistajat ovat toistaiseksi jättäneet vanhat venäjänkielisetkin kyltit ja varoitukset.

Erityistä huomiota ostaja kiinnitti siihen, että huvila on ollut erittäin vähällä käytöllä. Ybbersnäsin huvilan ostanut taho toivoo, että loputkin kiinteistöt löytäisivät omistajan, sillä ilman käyttöä ne rapistuvat pois. Samalla hienoa olisi, että ne olisivat kotimaisessa omistuksessa.

"Ei siinäkään mitään tolkkua ole"

Eräs toinen henkilö oli taas hankkinut perheelleen mökkisaaren, eikä hänen harkintaansa vaikuttanut kiinteistön aiemman omistajan tausta. Hän oli käynyt tutustumassa muihinkin myynnissä olleisiin kiinteistöihin, mutta lopulta tarpeet riitti tyydyttämään se, että kiinteistöön oli vedetty jo sähköt.

Erään toisen saaren ostaja kertoo, että kiinteistön tausta mietitytti, mutta samalla hänelle oli selvää, ettei saarella enää ostovaiheessa voinut olla mitään outoa, erityisesti kun saari oli ollut välissä toisen tahon omistuksessakin.

– Lapsille on oma ohjelmanumeronsa ollut etsiä Melnikovin rahakätköä. Lienevät viranomaiset jo etsineet, hän nauraa MTV Uutisille.

Hänen kokemuksensa saaresta oli, että saari oli todella erikoisesti varustettu, mutta samalla kaikki mitä siellä oli, oli tehty laadukkaasti.

Esimerkiksi saaren massiivinen betoniponttonilaituri oli niin suojaton, että uusien asukkaiden piti rakentaa uusi arkkulaituri tilalle, jossa käytettiin osana saarella ollutta helikopterialustaa.

Saaressa oli ulkopalju, johon voitiin ottaa vettä niin merestä kuin kaivostakin, ja joka lämpeni niin puilla kuin sähköllä. Lisäksi saarella oli kaksi maauimaloista tuttua ulkosuihkua, joista toinen on vain seitsemän metrin päässä saunatilojen suihkutiloista.

– Ei siinäkään mitään tolkkua ole, omistaja ihmettelee.

– Rahaa ei ehkä käytetty järkevimmällä mahdollisella tavalla.

Hän kertoo ihastuneensa saareen ja sen sijaintiin.

– Tuollaisia ei hirveästi ole tarjolla, hän toteaa.

Nyt suunnitteilla oma mökki.

"Paikka, jolla on tarina"

Eräs toinen mies oli hankkinut ystäväporukan kanssa kaukana rannikosta olevan saaren. Hän kertoo, että saaren tausta ja tieto aiemmasta omistajasta kyllä vaikuttivat harkinnassa, mutta loppujen lopuksi entinen omistaja oli vain entinen omistaja.

Samalla asia tarjoaa uusille kävijöille hyvän keskustelunavauksen.

– Hieno omistaa paikka, jolla on jokin tarina, hän pohtii.

Vanhasta omistajasta kertoo viimeisen päälle tehty, hieman mahtipontinenkin rakentaminen. Miehen kokemuksen mukaan saari vetää yhä jonkin verran puoleensa uteliaita veneilijöitä.

Kuulivat aiemmasta omistajasta vasta jälkikäteen

On kuitenkin myös ostajia, joilla ei ollut ostopäätöstä tehdessään edes tietoa saaren alkuperäisestä omistajasta. Osa ei näet ostanut saaria suoraan yritykseltä tai sen omistajalta, vaan saaret välissä ostaneilta henkilöiltä.

Erään saaren ostaneelle pariskunnalle asia tuli ilmi vasta jälkikäteen, ei sillä, että se olisi heitä haitannut. Mitään erityisiä merkkejä epätavallisesta taustasta ei saarella ollut.

– Ei siellä saaressa mitään ollut. Olen kaikkia ydinpommeja sieltä etsinyt, pariskunnan mies nauraa.

Heille saari on hieno kesäpaikka, jonka kehittämisestä on jo hyvät suunnitelmat.

Elokuvatähdet ostivat lomapaikan

Ehkäpä eniten huomiota myydyistä Airiston Helmen kiinteistöistä on saanut aiemmin Prostvik Resort nimellä tunnettu kiinteistö. Hulppealla vapaa-ajan kiinteistöllä on kaksi asuntoa ja hienot puitteet vapaa-ajan vietolle.

Huomiota kiinteistö sai, koska sen ostajat ovat suomalaisittainkin poikkeuksellisen nimekkäitä: Kiinteistön ostivat eri osuuksin näyttelijät Jasper Pääkkönen, Krista Kosonen ja elokuvaohjaaja Antti J. Jokinen. Hankinta maksoi yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Viestein tavoitettu Jasper Pääkkönen kertoo, että hänellä oli kesämökki haussa, eikä kohteen tausta painanut hänen ostopäätöksessään, kun hän näki myynti-ilmoituksen verkossa.