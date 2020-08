Suomalainen miljonäärisuku on riidellyt vuosia oikeudessa Virossa – osti 13 000 eurolla parkkipaikan, johon ei mahdu autoa

Molemmilla miljoonia

Talossa kahden levyisiä parkkipaikkoja

Ei mahdu ulos

Tällä hetkellä, vuonna 2020, on tilanne 13 000 euron parkkipaikkakiistassa se, että asiaa on käsitelty Virossa kaikissa eri kolmessa oikeusasteessa ja korkein oikeus on palauttanut jutun käsittelyyn Harjun alioikeuteen. Oikeudenkäyntiä on pitkittänyt ja mutkistanut se, miten Skinest Kinnisvara on kyseenalaistanut perijöiden oikeuden reklamoida kyseisistä parkkipaikoista.