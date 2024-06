Sinilevähavainnot lisääntyivät etuajassa - tästä se johtuu

Normaalisti sinilevää on eniten heinäkuun loppupuolella tai elokuun alussa, kun vedet ovat lämpimimmillään. Säällä on kuitenkin suuri merkitys, ja viikonloppua kohden viilenevä sää voi hillitä sinilevän runsastumista

Vesistöjen kuormitus näkyy edelleen

Esimerkiksi lannoitteissa käytettyä fosforia on päätynyt Itämereen runsaasti, ja sen poistuminen Itämerestä vie 50 vuotta. Suunta on nyt kuitenkin parempaan päin.

Sinilevää runsaasti sisältävässä vedessä ei kannata uida

Rannoilla lainehtiva sinilevä on yleensä helppo tunnistaa. Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Knuuttila vinkkaa sinilevän tunnistamiseen myös helpon kikan: Jos sinilevää laittaa vesilasiin, se nousee vihertävinä hippusina pintaan. Vesistössä sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä.



Ihmisille ja eläimille sinilevä voi aiheuttaa terveyshaittoja. Osa sinilevälajeista tuottaa maksa- ja hermomyrkkyjä.



– Kehotan olemaan uimatta, jos sinilevää on huomattavan paljon näkyvissä. Erityisesti kannattaa pitää lapset ja lemmikkieläimet poissa vedestä, jos levää on paljon, Knuuttila sanoo.