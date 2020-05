Italian koronaluvut hyppäsivät, Britanniassa kuolleita jo lähes 30 000 – Espanjassa helpottaa: "On ihanaa, kun voi pukeutua kunnolla ja lähteä ulos"

Uutistoimisto Ansan mukaan kuolemantapaukset tulivat rekisteriin Lombardian alueelta, joka on Italian synkintä koronaseutua.

Italian kuolinlukuja on yleisesti muutenkin pidetty liian alhaisina, koska hoitokodeissa tai kotona tapahtuvat koronakuolemat päätyvät harvoin tilastoihin.

Italiassa on kuollut covid-19-tautiin yhteensä yli 28 700 ihmistä, mikä on toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen. Miljoonaa asukasta kohti maassa on kuollut 475 ihmistä. Suomessa vastaava luku oli lauantaina 40.