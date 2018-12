Poliisi julkaisi tuoreimmat tiedot epäillystä seksuaalirikosvyyhdistä – tämä kaikki Oulun tapauksista tiedetään nyt

Kolmen epäillyn seksuaalirikoksen kaikki uhrit ovat alle 15-vuotiaita tyttöjä. Rikoksesta epäiltyinä on kymmenen ulkomaalaistaustaista henkilöä. Heistä kahdeksan on vangittuna.

Poliisilla on käsitys, miten tyttö ja miehet tunsivat toisensa. Sosiaalisella medialla on osansa asiassa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Markus Kiiskinen.

Lievempään tekoon epäilty mies vapautettu

Epäillyt teot on tehty 17. marraskuuta Tuiran kaupunginosassa. Näihin tekoihin epäillyt miehet tunsivat toisensa. Toinen miehistä, jota epäillään törkeistä teoista, on vangittuna. Lievempään tekoon epäilty mies on vapautettu, koska vangitsemisen edellytyksiä ei hänen kohdallaan ollut.