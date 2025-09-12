Helsingin uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon voittajasuunnitelma julkaistiin eilen, ja sen työnimi on Kumma. Nimi on kuitenkin jo "varattu", nimittäin Kuopiosta löytyy taidemuseo Kumma.

Kuopiossa nimi herätti heti huomiota, sillä kaupungin taidemuseo kantaa samaa nimeä. Museonjohtaja Anna Vilkuna kertoo, että tilanne ei tullut täysin yllätyksenä.

– Me oltiin huomattu, että tämmöinen ehdotus oli finaalissa.

Vaikka ehdotuksen nimi oli jo aiemmin esillä, uutisointi aiheutti hämmennystä.

– Se uutisointi tietysti yllätti, koska se uutisoitiin uutena museona. Oli vähän vedetty mutkia suoriksi.

Pääsuunnittelija, arkkitehti Samuli Miettinen esittelee voittajateoksen pienoismallia uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun voittajan julkistustilaisuudessa Helsingissä 11. syyskuuta 2025.

Voittajasuunnitelman tekijä on JKMM Arkkitehdit. MTV Uutiset tavoitti hankkeen pääsuunnittelija Samuli Miettisen, joka kertoo, ettei ollut tietoinen Kuopion Kummasta.

– Se oli pieni tappio tässä projektissa, Miettinen myöntää.

JKMM on suunnitellut aiemminkin museorakennuksia, joiden nimissä on ollut M-kirjaimia.

– Haluttiin jotain suuhun sopivaa ja sointuvaa, kuten Emma ja Amos. Myös Kummassa oli sanaleikki.

Kumma on uusi nimi myös Kuopiossa

Vilkunan mukaan Kumma-nimi on Kuopion museolle tärkeä ja harkittu valinta. Museon nimi nimittäin vaihdettiin hiljattain viime keväänä, kun Kuopion taidemuseo täytti 45 vuotta.

– Meitä sekoitettiin Kuopion museoon, jossa toimii kulttuurihistoriallinen ja luonnontieteellinen museo, niin tajusin, että on pakko vaihtaa nimeä.

Nimen taustalla on myös käytännöllinen lyhenne.

– Ihan silleenhän se on aika luonteva nimi meille tietenkin muutenkin, koska sehän on lyhenne Kuopio Museum of Modern Art, eli Kuopion nykytaiteen museosta.

Ei pelkoa sekaannuksesta

Vaikka nimi herätti keskustelua, Vilkuna ei usko, että sekaannuksia syntyy. Kuopiolaiset haluavat pitää tiukasti kiinni omasta Kummastaan.

– Tosi paljon on tullut yhteydenottoja, että ei kai nyt kukaan yritä varastaa teidän nimeä, Vilkuna toteaa naurahtaen.

Museonjohtaja ei usko, että Kumma päätyy Helsingin arkkitehtuuri- ja designmuseon lopulliseksi nimeksi.

– Suomessa on museoita kumminkin aika vähän, niin kyllä meillä kaikilla on oltava omat nimet. Olisi mielikuvituksetontakin ottaa sitten sama nimi, joka on jollakin toisella.

Tältä uusi museo tulee näyttämään sisältä. Havainnekuva.

Myöskään JKMM:n Miettinen ei usko, että Kummasta tulee Helsingin museon nimi.

– Nimestä päättää itse museo, me emme osallistu siihen, hän lisää.

Vilkunan mukaan Kumma-nimi on herättänyt positiivista huomiota sosiaalisessa mediassa ja lisännyt museon näkyvyyttä.

– Kyllä meidän sivuillamme on kovasti käyty sekä sosiaalisessa mediassa että nettisivuilla. Paljon on tullut just sitä, että Kumma kuuluu Kuopioon.