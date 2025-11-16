Poliisi etsii 14-vuotiasta nuorta Kuopiossa.
Itä-Suomen poliisilaitos etsii 14-vuotiasta Kuopiossa kateissa olevaa nuorta.
Poliisi on julkaissut nuoren kuvan Facebook-sivuillaan.
Savon Sanomien mukaan nuori on ollut kateissa jo joitakin päiviä. Lehden mukaan nuori on lähtenyt pois kotoaan omasta halusta.
Kateissa oleva on 165 senttimetriä pitkä, normaalivartaloinen. Hänellä on tummat hiukset, viikset ja tummat silmät.
Poliisin mukaan hänellä on päällä Canada Goose-merkkinen talvitakki,jonka hupussa on karvareunus sekä tummat löysät farkut, joissa taskuissa vaaleat kirjailut. Kenkinä hänellä on valkoiswet Nike-kengät.
Havaintoja nuoresta pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.
Akuutti näköhavainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.