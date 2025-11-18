Eurojackpotista on tullut Suomeen tiistaina yli 190 000 euron potti. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia.
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 47/2025) oikea rivi oli 19, 25, 27, 41 ja 49. Tähtinumerot olivat 3 ja 9.
Suomesta löytyi tiistaina yksi 5+0-oikein tulos. Nettipelaaja Kuopiosta voitti 191 831 euroa, Veikkaus kertoo tiedotteessaan.
Lisäksi 5+0-oikein rivejä löytyi kaksi kappaletta Saksasta ja yksi Tšekistä.
Eurojackpotista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Perjantain arvonnassa potti kohoaa noin 33 miljoonaan euroon.