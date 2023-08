Kartanlukija on joutunut jo rauhoittelemaan Jari-Matti Latvalaa – "Aloin vähän innostumaan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Ero kisan kärkimies Elfyn Evansiin oli tasaisesti alle sekunnin per kilometri, mikä on myös Toyotan tallipomona normaalisti toimivan Latvalan tavoite. Tuurilainen kuitenkin myönsi, että tutuilla Päijälän ja Rapsulan erikoiskokeilla intoa tuppasi olemaa välillä jopa liikaa.

– Oli tosi hyvä fiilis ajaa ja aloin ehkä vähän innostumaan. Juho (kartanlukija Hänninen ) sanoi heti, että otetaanpa nyt rauhallisesti. Hän on koko ajan korostanut, että ei analysoida liikaa eikä katsoja aikoja, jotta ajaminen ei karkaa yliyrittämisen puolelle, Latvala sanoi.

– Yritän vain pitää koko ajan samaa rytmiä. En tosiaan halua liikaa aikoja tuijotella. Jos ero Elfyniin on joka pätkällä suurin piirtein 16 sekuntia, se tarkoittaa, että takkiin tulee noin 0,7 sekuntia per kilometri. Se on sopivaa vauhtia meille.