Mitä ihmettä? Valtteri Bottas lähestyy Ayrton Sennan ja Alain Prostin maagisia lukemia

Bottas on ajanut aika-ajojen päätösosioon eli kymmenen parhaan joukkoon peräti 103 kertaa yhtäjaksoisesti. Putki alkoi vuoden 2016 Brasilian GP:n epäonnistumisen jälkeen.

Tuolloin Bottas ajoi vielä Williamsilla. Tämän jälkeen hän pääsi mukaan Q3:een jokaisessa Mercedeksellä ajamassaan kisassa. Sama tahti on jatkunut myös Alfa Romeolla, joka on viime vuosina päässyt vain ani harvoin mukaan aika-ajojen päätösosioon.

Nykypäivän mittapuulla saavutus on täysin omaa luokkaansa. F1-historiasta samaan on yltänyt vain kaksi legendaa, Ayrton Senna ja Alain Prost .

Senna pääsi aika-ajoissa kymmenen parhaan joukkoon 137 kertaa peräkkäin. Prost on lähempänä Bottaksen tavoitettavissa 109 peräkkäisellä kärkikymmenikön sijoituksella.

– Minun täytyy varmaan saada jatkettua Q3-putke. En halua luopua siitä, joten sen pitää olla tähtäimessä ja minusta se on realistista, mutta kymmenen kärkeen pääseminen on todella tiukkaa. Uskon kuitenkin, että meillä on auto siihen, jos säädöt menevät oikein, Bottas kommentoi GP Fans -sivuston mukaan.