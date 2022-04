Valtteri Bottas uhkui itseluottamusta vahvan harjoituspäivän päätteeksi: "Auto tuntuu todella hyvältä"

Ohituksiin helpotusta

Albert Parkin rataa on uudistettu täksi vuodeksi perusteellisesti. Radan mutkia on levennetty ja niiden profiilia on muutettu. Ohituksia helpottamaan ratakierroksen aikana on ennätyksellisesti neljä DRS-aluetta auton takasiiven aukaisemiseen.