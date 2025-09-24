Pekingin olympiakisoissa kumparelaskun kultaa voittanut ruotsalaisen Walter Wallbergin tulevasta olympia-asusta puuttuu olennainen Ruotsiin liittyvä osa. Siinä ei ole lähes lainkaan keltaista väriä. Kuvan asusta voit katsoa Aftonbladetin artikkelista.

Ruotsin olympiajoukkueen vaatteet julkistettiin tällä viikolla 135 päivää ennen Milano-Cortinan olympiakisojen alkua. Kaikilla urheilijoilla dominoivat värit ovat keltainen ja sininen, kuten Ruotsin lipussa. Wallbergin asu on käytännössä pelkästään sinivalkoinen. Asun hihassa ovat ainoastaan Ruotsin lyhenne SWE ja olympiarenkaat keltaiset.

– Se on ehkä hiukan suomalainen, haha, Wallberg sanoi Aftonbladetille.

Värien takana on taka-ajatus, sillä pienet yksityiskohdat voivat määrittää mäessä tehdyn suorituksen. Kumparelaskussa virheet saavat näkyä mahdollisimman vähän. Ajatus on, että uusien värien myötä Wallberg voisi uusia Pekingin kisojen mitalinsa.

– Pitää tehdä kaikki mahdollinen, että saa ylimääräisen pisteen. On tärkeää pitää kumparelaskussa jalat yhdessä. Kun polvet ovat erillään, se ei näy yhtä selvästi, koska takanani oleva lumi on valkoista. Sinistä osaa käytetään polvitekniikan selkeyttämiseen, kun taas valkoinen osa auttaa peittämään mahdolliset virheet, Wallberg kertoi.

Wallbergillä on selkeä tavoite. Hän haluaa uusia Pekingin olympiakullan. Matka on kuitenkin ollut mutkainen, sillä ongelmia on ollut selän ja olkapään kanssa.

– Tulin vastikään kotiin Italiasta, jossa kehoa testattiin ja se meni todella hyvin. Minulla ei juuri nyt ole minkäänlaisia tuntemuksia, Wallberg totesi.

Milano-Cortinan olympialaiset käydään 6. helmikuuta - 22. helmikuuta 2026. Maailmancup käynnistyy 6. joulukuuta Rukalla.