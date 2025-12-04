Paluuta kisarinteisiin tehnyt freestylelaskija Jon Sallinen joutuu jäämään pois Milano–Cortinan olympialaisista loukkaantumisen takia.
Sallinen loukkaantui Itävallan harjoitusleirillä tehdessään hyppyjä lumelta hyppypatjalle.
Ski Sport Finlandin tiedotteen mukaan halfpipe-laskijan suksi tarrasi laskeutumisen yhteydessä patjaan. Sallinen kaatui ja sai ylävartalovamman.
Sallinen oli tekemässä olympiakaudelle paluuta polvivammansa jäljiltä, joka on pitänyt hänet yli puolitoista vuotta poissa kisarinteistä.
Terveenä ollessaan Sallinen olisi ollut varteenotettava menestyjäkandidaatti Milanon olympialaisiin. Hän saavutti maaliskuussa 2023 freestylen halfpipen MM-hopeaa.
Viimeisimmissä kisoissaan helmikuussa 2024 Sallinen nappasi kakkos- ja kolmossijat FIS:n maailmancupin kilpailuissa Kanadan Calgaryssa. Tammikuussa 2023 Sallinen laski niin ikään Calgaryssa uransa ensimmäisen maailmancupin kisavoiton.