Suomi sai palkintopallisijan freestylen freeskin maailmancupin kauden avauksessa, kun Anni Kärävä sijoittui kolmanneksi slopestylessa Itävallan Stubaissa. Kärävälle kolmossijan toi torstaina kisattu karsinta, sillä tuulinen sää esti lauantaina loppukilpailun järjestämisen, ja näin karsinnan tulokset jäivät lopputuloksiksi.
Karsinnan ja sitä kautta kisan voitti Sveitsin Mathilde Gremaud pistein 81,92. Kanadan Olivia Asselin oli toinen 76,71 pisteellään. Kärävä sai 68,07 pistettä ja päihitti niukasti Kanadan Megan Oldhamin (68,04).
Kärävälle, 25, kyseessä oli uran neljäs palkintopallisija maailmancupissa. Kolme aiempaa hän on ottanut big airissa, jossa hän juhli viime kaudella myös MM-pronssia.