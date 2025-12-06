Suomen freestylelaskija Anni Kärävä on voittanut freeskin maailmancupin big air -osakilpailun Pekingissä.

Kärävä nappasi voiton pisteillä 175,50. Toiseksi sijoittunut Kiinan Mengting Liu jäi Kärävästä 3,25 pisteen päähän.

Voitto oli 25-vuotiaalle Kärävälle maailmancup-uran ensimmäinen. Samalla hänestä tuli myös ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut freeskin maailmancup-kilpailun. Ja sopivasti vielä Suomen itsenäisyyspäivänä.

– Tänään on ollut hyvä päivä! Minulla oli muutama eri suunnitelma päivän temppujen osalta ja päädyin sitten tonni-komboon kisassa. Oli ilo päästä laskemaan yhtä lempihyppyriäni hyvissä olosuhteissa. Ensimmäinen voitto merkitsee tosi paljon ja tuntuu palkinnolta koko tiimillemme. On suuri kunnia tehdä töitä inspiroivan porukan kanssa – suuri kiitos kaikille, jotka ovat matkassa mukana, Kärävä ilakoi Ski Sport Finlandin tiedotteessa.

Kärävä on aloittanut big air -kautensa erinomaisesti. Viikko sitten hän sijottui kauden avauskilpailussa neljänneksi. Kahden osakilpailun jälkeen Kärävä on big air -maailmancupissa jaetulle ykkössijalla yhdessä Iso-Britannian Kirsty Muirin kanssa.

Freeski-kausi jatkuu big airin osalta Yhdysvalloissa 11.-13. joulukuuta.