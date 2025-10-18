Florida Panthersin tunteita herättävä konkarihyökkääjä Brad Marchand hämmästytti tempuillaan Buffalo Sabres -ottelun toisessa erässä.

Marchand ja Sabresin tähtipakki Rasmus Dahlinin ajautuivat nokkapokkaan erän puolivälissä. Ensin ruotsalaispuolustaja tuuppasi Marchandin poikittaisella mailalla jäähän. Kanadalaishyökkääjä ei jättänyt tilannetta siihen, vaan rynnisti Dahlinin perään ja kampesi hänet kumoon. Marchand tarjoili vastustajalle myös muutama napakan nyrkiniskun.

Marchandin hyvin tiedossa oleva "rottamaisuus" tuli tämän jälkeen vahvasti esiin, kun hän vei Dahlinin kypärän mukanaan vaihtoaitioon ja rikkoi sen.

– Oho! Terve! MTV Urheilun selostaja Julius Sorjonen hämmästeli.

Pienen ihmettelyn jälkeen Dahlinille löytyi varakypärä.

Jos Marchand yritti tempuillaan herätellä Panthersia, hän epäonnistui. Sabres kuittasi tilanteesta tulleen ylivoiman 2–0-maalilla ja lisäsi johtoaan pari minuuttia myöhemmin.

Isäntien Josh Doan osui kahdesti. Sabres voitti lopulta 3–0.

Juttuun päivitetty ottelun lopputulos klo 22.45.

