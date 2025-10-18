Floridan Panthersin suomalaispuolustaja Niko Mikkola loukkaantui vierasottelussa Buffalo Sabresia vastaan lauantaina.

Mikkola löi kasvonsa jäähän ja näytti satuttavan mahdollisesti myös jalkaansa kaksinkamppailussa Tyson Kozakin kanssa toisen erän alkupuolella. Suomalaispakki sai tilanteesta rangaistuksen kiinnipitämisestä, mutta poistui pukusuojiin kesken jäähyistunnon.

Mikkolan loukkaantumistilanne katsottavissa yllä olevalta videolta.

Kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ei palannut enää jäälle. Panthers tiedotti kesken päätöserän, että Mikkola on ainakin loppupelin syrjässä ylävartalovamman takia.

Floridasta on saatu syksyllä muitakin synkkiä suomalaisuutisia, sillä joukkueen kapteeni Aleksander Barkov on sivussa pahimmassa tapauksessa koko kauden polvivamman takia.

Sabres voitti ottelun lopulta 3–0.

