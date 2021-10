Mitä ihmettä Mercedes touhuaa Valtteri Bottaksen kanssa? F1-asiantuntijat odottavat yhtä skenaariota – "Ei tässä muuten ole mitään järkeä"

– Jälleen kerran Mercedes pisti Valtterin paikkaan, jossa toivotaan, että ohituksia tulee ja Valtteri pystyy nousemaan kärkitaisteluun. Mutta jo muutaman kierroksen jälkeen ero kärkeen oli 20 sekuntia. Yhtäkkiä 30, 40. Siinä vaiheessa se oli game over kärkisijoitusten suhteen, C Moren F1-asiantuntija Toni Vilander kertasi Bottaksen USAn kisaa.

– En ole nähnyt savua tai että auto olisi jäänyt radanvarteen. Tuossa on pakko olla se, että he lyövät Valtterille sellaiset tehot ja moottoriasetukset viimeisiin kisoihin, että he saavat teknistä etumatkaa. Ei tässä muuten ole mitään järkeä, Vilander pohtii.

Vilander viittaa siihen, miten Bottas on menettänyt paljon pisteitä niin Venäjällä kuin nyt sunnuntaina USA:ssa. Molemmissa kisoissa Bottas on jäänyt ruuhkaan jumiin.

C Moren toinen F1-asiantuntija Ossi Oikarinen pitää mahdollisena myös sitä, että Bottaksen moottori on ollut jo aiemmin äärimmäisen kovalla kulutuksella.

– Toivotaan, että tuolla on joku isompi kuva tai joku mahtava idea taustalla. Voihan se olla, että Valtterin polttomoottoreista on otettu niin paljon tehoja irti, että sieltä on löytynyt vaurioita. Voihan se olla, että esimerkiksi öljyn mukana on näkynyt laakereiden osia. Se tarkoittaa sitä, että moottori on liian kulunut. Silloin he ottavat sen mieluimmin pois ennen kuin se räjähtää, Oikarinen miettii.