Saako Mastodonissa töräyttää mitä tahansa? Nämä asiat suosiotaan kasvattavasta somealustasta täytyy tietää

Twitterin uusi yksinvaltias Elon Musk on onnistunut karkottamaan ison joukon käyttäjiä kilpailevien somealustojen pariin. Lisäksi iso osa yhtiön työntekijöistä ja johdosta sai kenkää välittömästi sen jälkeen , kun maailman rikkain mies tuli taloon.

Yksi suurimmista hyötyjistä viime aikojen Twitter-kaaoksessa on ollut vuonna 2016 perustettu somealusta Mastodon, joka nousi lokakuun lopulla myös yhdeksi Twitterin kuumimmista puheenaiheista.

Vaikka Mastodonia voikin pitää tietynlaisena Twitter-kloonina tai ainakin siitä vahvasti inspiroituneena vaihtoehtona, on näiden kahden alustan toiminnassa yksi perustavaa laatua oleva ero: avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Mastodonia ei nimittäin omista mikään yksittäinen toimija, vaan kyseessä on ennemminkin käyttäjiensä ympärille rakentuva verkosto kuin varsinainen palvelu.

Fediversumi

Saksalaisen Eugen Rochkon perustama Mastodon on niin sanottu fediversumi, jolla tarkoitetaan verkkopalvelua, joka koostuu lukuisista itsenäisistä sekä toisistaan riippumattomista palvelimista. Termi on johdettu suomeksi liittoumaa ja universumia tarkoittavista englanninkielisistä sanoista federation ja universe.

Toiminta

Mastodonin viehätys ex-twitteristien keskuudessa ei ole yllätys, sillä kummankin alustan toimintatapa on hyvin samankaltainen, ja käyttäjälle tarjottava näkymät jokseenkin identtiset. Myös virallinen mobiilisovellus on selkeä ja helppokäyttöinen Twitterin sovellukseen tottuneelle.

Julkaisut eli tootit

Palvelimet eli instanssit

Mastodon ei ole yksi yksittäinen palvelu, vaan se rakentuu lukuisista itsenäisistä palvelimista, eli instansseista. Esimerkiksi suomenkielinen Mastodon pyörii osoitteessa mastodontti.fi. Osa palvelimista on puhtaasti alueellisia tai tietyn kielialueen yleisiä instansseja, osa taas keskittyy johonkin tiettyyn aihepiiriin.

Moderointi

Jokaisella palvelimella on omat sääntönsä, ja niitä valvotaan paikallisesti, mistä johtuen jokainen käyttäjä voi liittyä palvelimelle, jonka säännöt sopivat hänelle itselleen. Käyttäjä voi myös luoda oman palvelimensa. Esimerkiksi mastodontti.fi-palvelimella ainoa sallittu keskustelukieli on suomi, ja palvelimelle liittyvä sitoutuu noudattamaan sääntöjä tai vaihtoehtoisesti voi tulla estetyksi palvelimelta. Kunkin palvelimen moderointi on palvelimen ylläpitäjän vastuulla, ja hän voi hoitaa sen parhaaksi katsomallaan tavalla – tai olla hoitamatta.