Tiktokin kiemurat Yhdysvalloissa: Trump, turvallisuusuhkat ja kiinalaissovelluksen tulevaisuus

Tiktok-sovelluksen kieltävä laki astui Yhdysvalloissa voimaan sunnuntaina. Sovellus pimeni hetkellisesti amerikkalaisilta, mutta palasi toimintaan päivän aikana.

Tiktok kiitteli presidentiksi palannutta Donald Trumpia siitä, että hän mahdollisti alustan paluun. Se myös kertoi etsivänsä yhdessä Trumpin kanssa ”pitkän aikavälin” ratkaisua, jonka avulla Tiktok voi jatkaa toimintaansa maassa.

Tiktok on kiinalainen sosiaalisen median lyhytvideopalvelu, joka nousi maailmanlaajuiseen suosioon pandempia-aikana.

Sovelluksen taustayhtiö on teknologiayritys Bytedance, jolla on tiettävästi kiinteät suhteet Kiinan hallintoon.

Tiktokin kohtaloa Yhdysvalloissa on vatvottu vuosia. Pelkästään Yhdysvalloissa TikTokilla on noin 170 miljoonaa käyttäjää ja maailmanlaajuisesti luvun arvioidaan ylittävän jo pitkälti yli miljardin käyttäjän rajapyykin.

Sovelluksen kieltoa aiemmin kannattanut Trump aikoo mediatietojen mukaan lykätä kiellon voimaantuloa kertaalleen 90 päivällä.

Kaikki lähti siitä, kun viranomaiset alkoivat tutkia Tiktokin turvallisuus- ja tietosuojariskejä.

Palvelun on pelätty olevan Kiinan hallituksen työkalu ja huolta on herättänyt Kiinan mahdollinen pääsy Tiktokin käyttäjätietoihin ja vaikutusvalta sovelluksen suositusalgoritmeihin.

Huolta on herättänyt myös Tiktokin koukuttavuus ja vaikutus nuorten mielenterveyteen.

Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen pitää sovellusta niin ikään turvattomana, sillä ei voida tietää, mihin Tiktokin keräämät valtavat tietomäärät päätyvät ja keille niitä luovutetaan – mahdollisesti kiinalaisviranomaisille.

Merkittävimpänä huolenaiheena tietoturva-asiantuntija pitää kuitenkin kiinalaissovelluksen vaikutusvaltaa.

– Ennen kaikkea, miten kiinalaiset pystyvät päättämään algoritmista, joka valitsee mitä videoita ihmisille näytetään.

Algoritmi on ohje tai tuttavallisemmin resepti, jonka avulla päätetään esimerkiksi mitä sisältöä nostetaan käyttäjän nähtäväksi ja missä järjestyksessä.

– Varsinkin videoiden valinta- ja vaikuttamisvoima on todella merkittävä. Voin vain kuvitella, jos Tiktok olisi venäläinen, niin minkälaisen kuvan sovellus antaisi vaikka Ukrainan sodasta, Järvinen pohtii Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Järvinen paljastaa, että hänellä on Tiktok-tili olemassa, mutta hän ei käytä sovellusta.

– Olen kokeillut sitä, mutten missään nimessä käytä sitä. Minulla on jo nyt liian monta sovellusta, joihin tuhlaan aikaa aivan liikaa. En tarvitse niitä enää yhtään lisää.

Tiktokin Yhdysvaltojen tilanteen vaikutukset

Petteri Järvinen pitää epätodennäköisenä, että Tiktokin käyttö loppuisi Yhdysvalloissa viimeistään Donald Trumpin antaman tuen jälkeen.

Jos Tiktokin valot kuitenkin sammuisivat Yhdysvalloissa, niin asiantuntijan mukaan Euroopan unionissa seurattaisiin todennäköisesti perässä ja vähintään rajoitettaisiin sovellusta jollakin tavalla.

– Kyllähän siitä nousisi hirvittävä haloo, koska kuten viikonloppuna nähtiin, niin monet amerikkalaiset ovat suorastaan riippuvaisia siitä – sekä henkisesti että jopa taloudellisesti, Järvinen arvioi.

Artikkeli jatkuu videon jälkeen.

10:10

Maailmanpolitiikka pistää somevaikuttajat vaikeaan paikkaan. Somevaikuttajat Ella Kangasalusta ja Ella Wehkalampi kertoivat Huomenta Suomessa 20.1.2025, kuinka merkittävä tulonlähde Tiktok on. Katso somevaikuttajien haastattelu yllä olevalta videolta.

"Trumpilla Mafia-asenne"

Viranomaiset ovat vaatineet, että Tiktokin Yhdysvaltojen toiminnot myytäisiin Kiinan ulkopuolelta tulevalle omistajalle, jolloin sovelluksen jatko liittovaltiossa olisi paremmilla kantimilla.

Yhtenä ostajaehdokkaana on pidetty teknomiljardööri Elon Muskia.

Trump totesi hiljattain Truth Social -alustallaan, että Yhdysvalloilla tulisi olla 50 prosentin omistusosuus yhteisyrityksessä.

– Kyllähän tässä Trumpilla on vähän sellainen mafia-asenne, että ”jos tulette tänne meidän markkinoille, niin me otamme siitä vähintään puolet”. Ongelmana on se, että Bytedance ei ole halunnut myydä Tiktokia.

– Mutta Trumpin tietäen, tästä varmasti tullaan jonkinlainen diili tekemään, tietoturva-asiantuntija toteaa.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta, mitä mieltä Petteri Järvinen on Trump-kryptovaluutasta, jonka kurssi on noussut viime päivinä huimaa vauhtia.