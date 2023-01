Mistä ja kuinka paljon? Tämä tiedetään Ukrainaan toimitettavista panssarivaunuista

Saksan hallitus on virallisesti päättänyt sallia maan armeijan Leopard- taistelupanssari- vaunujen luovuttamisen Ukrainalle. Saksa myös sallii liittolaismaiden lähettää Leopardeja omista varastoistaan.

Tavoitteena on Saksan mukaan, että Ukrainalla olisi käytössään runsaat sata taistelupanssarivaunua.

M-1 Abrams

Keskiviikkoiltaan mennessä tiedossa on, että Yhdysvallat on lähettämässä 31 M-1 Abrams- vaunua Ukrainalle. Sitä pidetään yhtenä nykyajan luotettavimmista vaunuista.

Challenger 2

Iso-Britannia on luvannut 14 kappaletta Challenger 2- vaunua. Se on yksi raskaimmin aseistetuista taistelu- panssarivaunuista juuri nyt

Leclerc

Leclerc on ranskalainen vaunu. Presidentti Macron ei ole sulkenut pois sen lähettämistä Ukrainaan, mutta virallista päätöstä ei ole vielä.

Leopard 2

Saksan valmistama Leopard 2 on Euroopan yleisimpiä taistelupanssari- vaunuja. Se on tällä hetkellä käytössä 21 valtion asevoimilla pääasiassa Euroopassa. Lisäksi vaunu on käytössä Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Kanadassa.