Yle: Viipurissa suomalaisuus poistettiin, ulkomaiset turistit katosivat

Viipuri aop
Aivan Suomen naapurissa sijaitsevassa Viipurissa ei nykyään suomalaisia näy.
Julkaistu 34 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Anna Egutkina

anna.egutkina@mtv.fi

Suomen naapurissa sijaitsevasta Viipurista ovat kadonneet suomalaisturistit ja suomalaisuuden merkit, kirjoittaa Yle.

Viipurista Suomeen on matkaa vain vajaat 40 kilometriä, mutta se on suljetun rajan takana saavuttamattomissa. Se näkyy myös katukuvassa, uutisoi Yle. 

Venäläiset matkailijat ovat pitkälti korvanneet suomalaiset turistit Viipurissa. Ylen mukaan suomalaisia tuotteitakaan ei ole juuri myynnissä entiseen tapaan. Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja kertoo nähneensä kaupungissa vain yhden suomalaisen ja yhden latvialaisen auton venäläisrekisterissä olevien autojen lisäksi.

Ulkomaalaisten lomailijoiden määrä Venäjällä romahti hyökkäyssodan alettua talvella 2022, kertoo Yle.

Ulkomaisia turisteja ei juuri näy Pietarissakaan. Poikkeuksen tekevät kiinalaisturistit, Venäjä ja Kiina tekivät toissa vuonna viisumivapaussopimuksen, joten kiinalaisturistien määrä Venäjällä on kasvanut paljon.

ViipuriUkrainan sotaUlkomaat

