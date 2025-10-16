Sanan 'digitaalinen' merkitys voi tulla monelle yllätyksenä.
Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan digitaalinen seuraavasti: numeroin ilmaiseva, numeroihin perustuva, numeroita vastaavia signaaleja käyttävä.
Mutta mistä tämä digimaailman sana oikeasti on saanut alkunsa?
Kotimaisten kielten keskus kertoo sanojen alkuperästä kertovilla sivuillaan, että digitaalinen-sanan alkuperä piilee latinan kielessä. Latinan sana digitus tarkoittaa sormea ja varvasta.
Lue myös: Tiesitkö? Kannustavalla sanonnalla onkin alun perin synkempi merkitys
Englannin kieleen lainattua digit-sanaa käytettiin ainakin jo 1400-luvulla. Alkuperäisen latinan mukaisen merkityksen lisäksi sanaa käytettiin myös sormin näytetyistä numeroista nollasta yhdeksään.
Kotuksen mukaan sanasta johdettu digital-adjektiivi puolestaan oli 1800-luvulla käytössä merkityksessä 'numeroihin perustuvat, numero-'.
– 1900-luvulle tultaessa merkitys oli muuttunut edelleen, ja sanalla viitattiin numeroita vastaavien signaalien käyttöön, sivuilla kerrotaan.
Lopulta tietotekniikan kehityksen myötä englannin sana digital levisi eri kieliin.
Sanan alkuperä voi tuntua kaukaiselta, mutta onhan toimintamme digimaailmassa melkoista ruudun sormeilua!
Katso myös: Teiltäkin löytynee tämä rasia – mutta tiedätkö, mikä sen alkuperäinen nimi on?
0:18Tiedätkö tämän rasian alkuperäisen nimen?
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Kotimaisten kielten keskus