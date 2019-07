Missä on Milla, 21? Porin prikaatin varusmies katosi kesäkuussa Somerolla – veli näki viimeisenä, nuoren naisen puhelin sulkeutui seuraavana päivänä

Puhelin sulkeutui seuraavana päivänä

– Sellaisia seikkoja ei ole tullut ilmi, että tässä vaiheessa epäiltäisiin rikosta. Meillä on erilaisia tutkintalinjoja tässä, ja kaikki pidetään auki.

"Läpimurtovihjettä ei ole tullut"

Poliisi on saanut Arosen katoamiseen liittyen vihjeitä, mutta hän toivoo niitä lisää.

– Vihjeitä on tarkastettu, mutta läpimurtovihjettä ei ole tullut.

Aronen on noin 165 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen, ja hänellä on pitkät, mustat hiukset. Arosen käsivarsissa on tatuointeja.