Perheenäiti Krista Laiho katosi autoineen täysin yllättäen – poliisi kaipaa havaintoja: "Mitä lähempää, sen parempi"

Poliisista vakuutetaan, että töitä Laihon löytämiseksi on tehty kesäkuun aikana, vaikka se ei julkisuuteen olekaan näkynyt. Hän kuvailee poliisin tekevän katomaistapauksissa muun muassa erilaisia tiedusteluja ja tiedotusta toisille poliisipiireille.

Tällä hetkellä poliisi ei tiedä, missä Laiho on.

"Kaikki vihjeet otetaan vastaan"

Poliisista kerrotaan, että se on saanut muutamia vihjeitä Laihon katoamiseen liittyen ja niitä tarkastetaan paraikaa.

– Kaikki vihjeet otetaan vastaan. Mitä lähempää tätä päivää vihje tai havainto on, sitä parempi, poliisista todetaan.

Myös auto kateissa

Laiho on liikkunut mustalla, vuosimallia 2012 olevalla Chevrolet Cruze -autolla, joka on myös kateissa. Auton rekisterinumeron on SNE-479.