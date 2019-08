Puhelin sammui, ja 21-vuotias varusnainen katosi jäljettömiin – Milla Aronen kateissa jo kaksi kuukautta

Poliisi on aiemmin kertonut, ettei se ole tutkinnassaan löytänyt seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että Aronen olisi joutunut rikoksen uhriksi.

Tutkinnanjohtaja Juhani Malmberg Lounais-Suomen poliisista kertoo, että on mahdollista, että Aronen on kadonnut omasta tahdostaan.

Poliisi toivoo vihjeitä

Malmberg pysyy vaitonaisena siitä, mitä katoamistutkinnan aikana on saatu selville.

Hänen mukaansa naisen löytämiseksi on järjestetty aiemmin muun muassa vesistöetsintöjä. Laajempia etsintöjä järjestetään Malmbergin arvion mukaan myös jatkossa, mikäli poliisi saa tapaukseen liittyviä vihjeitä.

Lounais-Suomen poliisi on pyytänyt vihjeitä puhelimitse numeroon 0295 417 259 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi(at)poliisi.fi.

Aronen on noin 165 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen, ja hänellä on pitkät, mustat hiukset. Arosen käsivarsissa on tatuointeja.