Yli kuukausi sitten Eurajoella kadonnut Lea, 60, yhä kateissa – poliisi epäilee henkirikosta

Poliisin mukaan Leikaria on etsitty tuloksetta useaan otteeseen katoamispaikan lähimaastosta. Poliisin apuna etsinnöissä on ollut Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Poliisi kertoo, että Leikarin katoamista on selvitetty poliisitutkintana. Tutkinnassa saadun selvityksen perusteella poliisi epäilee, että Leikari ei ole kadonnut omasta tahdostaan, vaan hän on joutunut henkirikoksen uhriksi. Asiasta on käynnistetty esitutkinta.