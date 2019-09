Kadonneen Milla Arosen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi – poliisi pyytää havaintoja hopeisesta Volvosta

KRP:n mukaan Aronen ei ole kadonnut omasta tahdostaan. Sen sijaan asiaa selvitettäessä on KRP:n mukaan tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella naisen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi 8. tai 9. päivä kesäkuuta.

Poliisi toivoo vihjeitä

Nainen on noin 165-senttinen ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on pitkät mustat hiukset ja tatuointeja. Katoamisaikaan hän oli todennäköisesti pukeutunut tummiin vaatteisiin ja henkiin, joissa on pinkkiä väriä.