Missä olit, kun? -ohjelma palaa neljän pysäyttävän uutistapahtuman kanssa – mukana muun muassa Dianan kuolema ja Lahden dopingskandaali

Jakso loppuu koosteeseen tv-historian katsotuimmista hautajaisista, joissa Elton Johnin esittämä kappale Candle In The Wind saa edelleen kyyneleen vierähtämään poskelle. Jakson juontaa Teresa Meriläinen-Aho

– Asuin Lontoossa 90-luvun puolivälissä. Muistan iltapäivälehtien lööpit, joissa tuntui ihan jatkuvasti olevan prinsessa Dianaa: paparazzikuvia hänestä vaikkapa kuntosalilla treenaamassa tai syöksymässä autoonsa aurinkolasien ja kaulusten taa epäonnistuneesti piiloutuneena. Dianan kuolemasta kuulin vieraillessani vanhempieni luona Suomessa ja muistan ensimmäisen puhelun poikaystävälleni Jeremylle Lontooseen. Sanoin hänelle, että tämä on aivan uskomatonta. Koko maa on aivan tolaltaan. Et voi mitenkään tajuta, et voi mitenkään uskoa, mitä täällä tapahtuu, Meriläinen-Aho kertoo.