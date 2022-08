Prinsessa Dianan kuolemasta tulee kuluneeksi 25 vuotta – hänen perintönsä elää edelleen vahvana

Sairaat ja vähäosaiset

Työ maamiinoja vastaan

– Jos minun matkani on mitenkään auttanut tuomaan näkyväksi tätä kauheaa ongelmaa, ovat hartaat toiveeni täyttyneet.

Angolaan on arvioitu kylvetyn jopa parikymmentä miljoonaa miinaa maan pitkän sisällissodan vuosina. Maaseutualueilla varoitetaan yhä maamiinavaarasta.

Esimerkiksi maamiinakieltoa ajaneen kansainvälisen yhteistyöelimen ICBL:n (International Campaign to Ban Landmines) aktiivi ja kansalaisjärjestöjohtaja Paul Hannon on kiittänyt prinsessan vaikutusta. ICBL palkittiin työstään Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 1997.