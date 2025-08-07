Aleksandr Ovetshkinilta yllätysveto

Aleksandr Ovetshkin on solminut kumppanuuden venäläisen teknologiayrityksen kanssa tuottaakseen elokuvan, sarjan tai dokumentin hänen NHL-urastaan.

Teknologiayhtiö Yandex ja sen suoratoistopalvelu Kinopoisk ilmoittivat sopimuksesta tiistaina, kertoo muun muassa uutistoimisto AP.

Washington Capitalsia edustava Ovetshkin rikkoi viime keväänä Wayne Gretzkyn maaliennätyksen, ja venäläinen on nyt tehnyt urallaan 897 maalia. Ensi kuussa 40 vuotta täyttävä Ovetshkin on edustajiensa kanssa myöntänyt oikeudet sovittaa uransa Yandexin tuotantoyhtiölle Plus Studiolle.

Moskovalaissyntyisen Ovetshkinin odotetaan osallistuvan mainoksiin ja toimivan Yandex-lähettiläänä osana sopimusta.

Ovetshkin on pelannut koko uransa Washingtonissa siitä lähtien, kun Capitals varasi hänet vuonna 2004 ja debytoi vuonna 2005.

Hän on ollut seuran keulakuva siitä lähtien. Venäläishyökkääjä on toiminut kapteenina tammikuusta 2010 lähtien. Ovetshkin valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi vuonna 2018, kun Capitals voitti seurahistoriansa ensimmäisen Stanley Cupin.