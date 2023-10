NHL-supertähti ilman seuraa – Aleksander Barkoville tarjotaan huimaa aisaparia: "Voitteko kuvitella?"

Kane, 34, siirtyi kesken viime kauden Chicagosta New York Rangersiin, mutta mestaruushaaveet murenivat jo pudotuspelien avauskierroksella.

Nyt kolminkertainen Stanley Cup -voittaja on ilman sopimusta käytyään lonkkaleikkauksessa kesäkuun alussa. Toipuminen on lupaavassa vauhdissa, ja Kane on sanonut olevansa valmis palaamaan vuodenvaihteessa.