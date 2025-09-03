Mirella pohti ottavansa yhteyttä presidenttiin: "Ehkä kuitenkin suoriudun tästä itse"

Mirella kertoo läpäisseensä kevään ylioppilaskirjoitukset.

Laulaja Mirella päivittää Instagramissa opiskelukuulumisiaan. Hän kertoo, että käynnissä ovat hänen lukiotaipaleensa viimeiset kurssit ja koulupäivät ennen kuin hän saa painaa valkolakin päähänsä.

– Kirjoitukset meni siis keväällä läpi, mutta poissaolojen takia jäi muutama kurssi kesken, enkä valmistunut! hän kertoo maanantaina julkaisemassaan Instagram-tarinapostauksessa.

Laulaja paljastaa, että pyöritteli mielessään myös toisenlaista vaihtoehtoa lukio-opintojen suhteen.

– Ensin ajattelin anoa Herra Tasavallan Presidentiltä vapautusta lukiosta, mutta ehkä mä nyt kuitenkin suoriudun tästä itse... yritän ainakin, laulaja kertoo julkaisussaan.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan niiden julkaisusta.

Mirella kuvattuna Emma-gaalassa maaliskuussa 2025.All Over Press

Mirella julkaisi ensimmäisen kappaleensa Sua sattuu lokakuussa 2023. Toinen kappale Timanttei ilmestyi tammikuussa 2024, ja sen myötä laulaja singahti rytinällä valtavaan suosioon, joka on vain kasvanut ajan saatossa.

Mirella kertoi viime vuoden maaliskuussa Huomenta Suomen haastattelussa, että yritti artistielämän mukanaan tuomien kiireiden keskellä pitää lukio-opintonsa reilassa.

– Se koulu on vähän jäänyt kakkoseksi, kolmoseksi tai neloseksi. Harjoittelen vielä priorisoimista. Ajattelen, että nyt kun mä pääsen toteuttamaan unelmaani ja mulla ei ole koulusta kiirettä pois, niin pyrin keskustelemaan koulussa opettajieni kanssa asioista. Kyllä ne ymmärtää ja ovat tosi tsemppaavia, Mirella kertoi tuolloin.

Valtavan määrän vuodessa keikkaileva laulaja on puhunut avoimesti siitä, että hänen jaksamisensa on ollut toisinaan kiireiden keskellä kortilla.